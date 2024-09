Lumezzane-Atalanta U23 oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024)U23 sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match della quinta giornata del girone A della. Derby lombardo molto interessante tra due squadre che sono partite discretamente in questo campionato: sette punti in quattro partite possono andar bene per la formazione B della Dea, cinque sono un buon bottino per i padroni di casa, ma è chiaro che una vittoria può lanciare una delle due compagini verso piani nobili della classifica. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di domenica 22 settembre. COME VEDEREU23 IN TVU23 sarà visibile su in tv su Sky Sport 253 e insu Sky Go e anche su NOW.U23in tv:SportFace.