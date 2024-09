L’organo del vento sparge le note nella valle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) SAN BENEDETTO Nel parco eolico di Monte Galletto, a San Benedetto Val di Sambro, lungo la Via degli Dei, è stato inauguratodel, l’originale manufatto ideato e realizzato dall’organaro Claudio Pinchi. Questa opera, un vero e proprio organo che suona alimentato dal, è stata realizzata in ossequio alle antiche sapienze di chi oltre duemila anni fa già calcava queste vie. Una rappresentazione allegorica della danza dei sette pianeti intorno alla nostra stella: la canna centrale è il Sole che, come un direttore d’orchestra, detta lemusicali ai suoi musicisti, i pianeti per come erano consideraticoncezione classica Platonica, che lo seguono in ordine di grandezza (e quindi disempre più acute) Giove, Saturno, Venere, Marte, Luna ed un’ottava canna, la più piccola, che rappresenta il firmamento sotto cui ogni cosa giace.