LIVE Ciclismo Cronometro Mondiali 2024 in DIRETTA | cambiano gli orari di partenza attesa per Affini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA15.37 Batsaikhan in testa al secondo intermedio con il tempo di 36:10.77. 15.35 Pelikan ha preso e sorpassato Mirzaye. 15.32 Wais transita al secondo intermedio con un distacco di 2? 15? 15.29 Seconda posizione al primo intermedio per l’estone Kannimae, che è transitato a 27? da Cote. 15.29 Kagimu è transitato al secondo intermedio con il tempo di 36:30.48. 15.28 Partito Vitaly Gryniv. 15.