Lavoro ai detenuti In carcere si ricomincia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Creare una filiera di attività lavorative all’interno del, offrendo aistrumenti concreti per ripensare il proprio futuro. È questo l’obiettivo del progetto “Innon si finisce si” promosso dalla direzione della Casa di reclusione di Vigevano e di cui Sielte spa è partner. L’iniziativa vuole replicare i risultati positivi ottenuti neldi Bollate, creando nuove opportunità e un esempio virtuoso di come l’inclusione lavorativa e la riabilitazione possano essere fondamentali anche in un contesto penitenziario. Le attività spaziano dai servizi di call center alla formazione con le aziende partner, promuovendo un nuovo modo di intendere il percorso di detenzione. In questi primi mesi di operatività nove persone sono già impegnate nei servizi offerti dal progetto e altre saranno inserite entro la fine di settembre.