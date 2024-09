Inter-Milan 1-2 il tabellino della partita della 5ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo ilvalida per la quintadiA 2024-2025. SCONFITTA CERCATA – Dopo sei derby consecutivi vinti l’lo regala alfacendo di tutto per perdere. Prestazione drammaticasquadra di Simone Inzaghi, con la preoccupante sensazione che qualcuno abbia la pancia piena e sia rimasto ancora alla scorsa stagione. Dopo aver gentilmente omaggiato Christian Pulisic del vantaggio, su dormita di un irriconoscibile Henrikh Mkhitaryan, non basta il pareggio di Federico Dimarco. È di Matteo Gabbia l’ultima parola, all’89’, dopo aver provato in qualsiasi modo a far segnare gli avversari. Sconfitta che dovrà servire per far scendere tutti dal piedistallo: il temporiconoscenza è finito. Questo ildi