Il Festival Respighi decolla con Giovanni Sollima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Inizia questa sera (Auditorium Manzoni, ore 20,30) il secondo, dopo l’anteprima in Piazza Maggiore dello scorso giugno. A illustrare i momenti salienti è il suo ideatore, Maurizio Scardovi: "L’avvio delsarà anche l’inaugurazione della stagione 2024/25 di Musica Insieme, che lo promuove. Apriamo con l’Orchestra del Conservatorio di Bologna diretta da Donato Renzetti e il violoncello diche, nella sua continua ricerca di stimoli e novità musicali, ha scoperto una partitura dimenticata di cui proponiamo la prima esecuzione assoluta: la trascrizione del ’Quartetto dorico’, scritto daesattamente 100 anni fa, che la moglie Elsa ha successivamente trasformato in Concerto per violoncello e orchestra.