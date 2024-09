Hockey pista l’Italia sei di bronzo ai Mondiali 2024! Portogallo battuto 3-2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Una fine dolce e meritata.batte 3-2 ilnella finale 3-4° posto deidiche stanno per chiudersi a Novara. Al termine di una partita emozionante Cocco e compagni sono riusciti ad avere la meglio sui lusitani salendo sul podio della rassegna iridata, in attesa di capire chi fra Argentina e Spagna vincerà l’oro. LA CRONACA Al Pala Igor la partita parte con la tensione che si deve a un match che vale comunque un posto sul podio, tanto che nel primo quarto d’ora i due allenatori chiamano un timeout a testa. Poila sblocca: zampata di Faccin su assist di Compagno, dopo un batti e ribatti, per l’1-0.