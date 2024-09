Forti temporali la settimana inizia all’insegna del maltempo | allerta meteo in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Firenze, 22 settembre 2024 – La nuovadel. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per lunedì 23 settembre un’gialla pere pioggia forte con rischio idrogeologico e idraulico, ovvero innalzamento dei corsi d’acqua e possibili frane. L’riguarda gran parte della regione: tutta la costa, l’Arcipelago e laoccidentale. Il codice giallo è valido per tutta la giornata di domani, lunedì 23 settembre. In base alle previsioni della Sala operativa della Protezione civile regionale ipiùavverranno sulla costa e l’Arcipelago. I fenomeni saranno più probabililmente sull’Arcipelago, poi sul litorale e nel pomeriggio anche sulle zone interne.