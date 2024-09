Formula 1 Norris domina il GP di Singapore! Super rimonta di Leclerc | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2024)ce l’ha fatta, finalmente è riuscito a portare a casa una vittoria senza fare errori, o quasi, perché in un paio di occasioni Lando ha rischiato di buttare via tutto il buon lavoro del weekend, toccando il muro anche nel GP di. Dietro di lui ringhia Verstappen, altra gara da campione quella di Max che limita i danni, aiutato da Ricciardo che toglie il punto del giro veloce a. Ora Lando non è più padrone del proprio destino. Piastri arriva terzo, dopo le prestazione di buon livello degli ultimi due GP, Oscar oggi ha deluso un po’. Dietro di lui Russell e. Charles chiude un’ottimadalla 9º posizione, peccato perché il ritmo per il podio c’era. Ottimi punti anche per Hulkenberg, soprattutto per la lotta al 6º posto nel Mondiale Costruttori.