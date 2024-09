Firenze in piazza Savonarola l’iniziativa di Soleterre per i bimbi malati di tumore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 - Fondazionesabato 28 e domenica 29 settembre arriva in 50 piazze d’Italia con le sue Buone Stelle, i biscotti equosolidali al cacao che saranno venduti da volontarie e volontari su tutto il territorio nazionale. Asarà inpresso la parrocchia S. Francesco. I fondi raccolti permetteranno adi proseguire il lavoro in difesa del diritto di bambini e bambinedi cancro a ricevere accoglienza e supporto psicologico gratuiti durante il periodo delle cure, spesso lungo e molto faticoso. Non solo, le donazioni permetteranno di aiutare anche le famiglie con l’assistenza psicologica e il sostegno economico in tutte le fasi della malattia. «Ogni bambino malato deve avere il diritto di diventare grande, affrontando il cancro.