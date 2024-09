Festival inclusivo ma Branco dà fastidio al Pd

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Infervora la polemica della sinistra monzese a seguito della partecipazione dell’associazione Bran.Co all’iniziativa d’inclusione sociale “Entra in gioco“ – prevista, secondo il programma deldel Parco, sabato 28 alla Cascina del Sole –, aprendo una crepa nella maggioranza. LabMonza già dalle scorse edizioni non si capacita di "come una realtà strettamente legata alla formazione di estrema destra Lealtà Azione possa rappresentare lo spirito di questo bel progetto". Ma da quest’anno è anche il Pd a prendere una posizione forte, dicendo di ritenere "inspiegabile l’adesione di Bran.co all’evento promosso dall’amministrazione comunale". “Entra in gioco“ vede l’adesione di tantissime associazioni, scuole e gruppi sportivi (35 quest’anno), con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport e il gioco. Bran.