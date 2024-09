F1 Sergio Perez | Un GP da incubo! Non ho potuto bere lungo tutto il corso della gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024)anonima e poca voglia di sorridere per. Il messicano, infatti, non è andato oltre la decima posizione ad un giro di distacco nel Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di cittadino di Marina Bay il portacolori del team Red Bull ha pagato a caro prezzo la pessima qualifica di ieri. Lando Norris ha dominato la scena chiudendo con un vantaggio enorme di ben 20.9 secondi su Max Verstappen, quindi terzo Oscar Piastri a 41.8 che completa il podio. Quarta posizione per George Russell a 1:01, davanti a Charles Leclerc quinto a 1:02. Sesto Lewis Hamilton a 1:25, settimo Carlos Sainz a 1:36, quindi ottavo Fernando Alonso doppiato davanti a Nico Hulkenberg e. F1, Norris domina il GP di Singapore davanti a Verstappen e Piastri.