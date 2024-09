F1 GP Singapore Piastri | Bella gara dopo le qualifiche macchina eccezionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) “Faceva caldo, sicuramente. E’ stata unaledi ieri, quindi essere sul podio è un gran risultato”. Sono queste le parole di Oscar, terzo al traguardo del Gran Premio di. “Avevamo una grandea disposizione e abbiamo usato una buona strategia per superare le Mercedes. Grazie al team. Laera, abbiamo conquistato un bel bottino di punti. Stavolta sono rimasto lontano dai muri, anche se c’è stato un momento complicato con Russell in curva 1, ma ho cercato di non correre troppi rischi. Spero di non aver lasciato molto lavoro ai meccanici questa volta, dato che le scorse settimane li avevo fatti lavorare abbastanza”, conclude. F1 GP: “le” SportFace.