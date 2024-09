Emergenza maltempo Strade e fossi sotto la lente | Ormai la manutenzione ordinaria non basta più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Il rio di Citerna, il rio Sammontana e imaestri di Cortenuova e Fibbiana necessitano di interventi per ridurre il rischio idrogeologico, onde evitare allagamenti nelle zone limitrofe (con tutti i disagi e i pericoli che ne conseguono) in caso di precipitazioni abbondanti. Lo sostiene il sindaco Simone Londi, il quale pochi giorni fa ha inviato una lettera al Consorzio di bonifica e alla Regione Toscana per ribadire le criticità riscontrate e chiedendo una serie di operazioni manutentive straordinarie per ridurre al minimo i rischi, considerando l’avvicinamento alla stagione delle piogge. Anche alla luce del violento nubifragio dello scorso 8 settembre, che ha posto ulteriore attenzione sull’argomento.