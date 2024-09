Come affrontare l' adolescenza silenziosa di un figlio maschio? I nuovi progetti che li aiutano ad affrontare il proprio mondo interiore

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 22 settembre 2024) Gli studenti si mettono in fila indiana, al centro della classe. L’operatrice fa domande di vario genere, semplici o più serie: «Ti piace il panino con la salamella?» Ma anche: «Vorresti essere un’altra persona?». Quelli che rispondono sì, si spostano vicino alla finestra; i no vanno verso la parete. «Quando abbiamo chiesto “Ti piacciono le vacanze?” una ragazza, l’unica in tutta la classe, ha risposto di no. È stata coraggiosa, è andata controcorrente». Paola Merati, assistente sociale di Ciai (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia), lavora al progetto Attiva-mente, sostenuto da Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo, per prevenire e curare il disagio psichico e psicologico degli adolescenti.