Anziani e cure a casa | Siamo ultimi in Europa La legge ancora inattesa I soldi si devono trovare

(Di domenica 22 settembre 2024) Firenze, 22 settembre 2024 – Un viaggio attraverso le difficoltà dei malati non autosufficienti e delle loro famiglie, costrette a spese folli e slalom burocratici enormi per tentare di offrire un’assistenza adeguata alle persone che non riescono più a badare a sé stesse. Tristemente note, in queste ultime settimane, sono diventate le notizie relative all’affollamento delle liste d’attesa per un posto letto in Rsa dove si fatica a ricevere - in particolare in Mugello - la quota sanitaria dalla Società della salute. Tra intrecci di competenze e sistemi incartati (letteralmente) è complicatissimo anche infilarsi nel cunicolo stretti dell’assistenza domiciliare che dovrebbe esere integrata ma che per ora fatica molto ad esserlo.