Traffico Roma del 21-09-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità oggi pomeriggio sono in programma due cortei in città il primo partito alle 15 da Piazza Vittorio per arrivare a Piazzale Tiburtino L’altro invece partirà alle 16 da Piazza Santi Apostoli per arrivare a Piazza del Popolo possibili chiusure aldeviazioni per i bus metro C dal 23 settembre al 31 ottobre la tratta Malatesta San Giovanni chiuderà a partire dalle 21 il servizio sarà assicurato da bus navetta dettagli sulmobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità