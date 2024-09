Traffico Roma del 21-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

LuceverdeBuongiorno dalla redazione si mantiene scorrevole la circolazione sulle strade della capitale e sul grande raccordo anulare lavori su via del Foro Italico comportano riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni chiusa alPiazza Garibaldi tra la passeggiata del Gianicolo e via Giacomo Medici Per lo svolgimento del concerto giovanile dalle 20 in occasione della giornata mondiale della pace davanti alla fontana dell'acqua Paola