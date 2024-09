Topo spunta dal pasto di una passeggera | scoppia il caos sul volo Oslo-Malaga

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 21 settembre 2024) Undella Scandinavian Airlines, partito dae diretto a, è stato piuttosto turbolento. Le turbolenze non sono però state causate dal maltempo, ma da un intruso che ha scatenato ila bordo del: un. Il roditore ha rappresentato un rischio per l’aereo, e non solo da un punto di vista igienico-sanitario, quindi l’aereo è stato dirottato a Copenaghen.sull’aereo, un “evento estremamente raro” L’ospite indesiderato sarebbe saltato fuori daldi una, provocandoe scompiglio a bordo. Quando il personale di bordo è stato avvisato, ha immediatamente fatto rotta verso Copenaghen per un atterraggio d’emergenza. Un portavoce della Scandinavian Airlines ha spiegato alla Bbc che eventi di questo genere sono molto rari.