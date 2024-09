Tecna Digitale ed energia le sfide del futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Anche questa edizione di, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con Acimac, non mancherà di stupire per un ricco calendario di appuntamenti che si svilupperà lungo tutti i quattro giorni della fiera (24-27 settembre, quartiere fieristico di Rimini). Convegni, tavole rotonde, speech, workshop, premiazioni, approfondimenti tecnici, percorsi tematici, momenti di networking: molti di questi eventi saranno organizzati in collaborazione con importanti partner, come atenei universitari e acceleratori. Accanto alle ultime evoluzioni del comparto presenti tra gli stand, il cartellone degli eventi andrà a completare il quadro, allargando la prospettiva all’intero settore del machinery e fornendo importanti occasioni di riflessione suldella ceramica, dei beni strumentali e dell’industria italiana.