Sanità i privati pronti a cogliere le debolezze

(Di sabato 21 settembre 2024) Non più emergenza, ma crisi vera e propria. L’assistenza offerta dal servizio pubblico ai nostri anziani non è assolutamente sufficiente a venire incontro ai bisogni crescenti. La popolazione ’over’ aumenta. C’è una fetta di popolazione con i capelli d’argento che è attiva e sta mediamente bene, ma la stragrande maggioranza degli ultra 75enni ha bisogno di attenzione, come minimo, e cure specifiche, spesso. Siamo passati da un sistema socio-sanitario che puntava a curare la persona a casa a una organizzazione che si è basata essenzialmente sulle residenze. Adesso di fronte ad uno scenario che sta esplodendo si cerca di rimettere in piedi, in maniera efficace, una miscela virtuosa tra Rsa e assistenza domiciliare. Un equilibrio che appare lontano.