Palinsesti TV2000 2024 2025 | Carolina Di Domenico nel pomeriggio domenicale

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 21 settembre 2024) Anche perè tempo di svelare le proprie carte per la stagione televisiva. In arrivo quattro nuove trasmissioni, oltre 150 film e documentari. Tra le novità spiccaDiche debutta domenica 29 settembre con il nuovo Terra Mater, in attesa di approdare nella mattina di Rai 2 con Binario 2 da lunedì 7 ottobre.le novitàQuel che bolle in pentola, un cooking show condotto da Beatrice Fazi. In onda dal 23 settembre, dal lunedì al venerdì alle 11, non vuole essere una una gara né una lezione di cucina, ma un vero momento di condivisione e convivialità, dove il cibo diventa occasione di incontro. Terra Mater condotto daDiogni domenica alle 16.15.