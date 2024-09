Meloni L’export agroalimentare varrà 70 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

SIRACUSA (ITALPRESS) – "Se quest'anno le cose andranno come noi crediamo, l'esportazione italiana di prodotti agroalimentare70di". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia, inaugurando all'isola di Ortigia, a Siracusa, DiviNazione Expo, iniziativa collegata al G7 Agricoltura. "Trovo molto bella e intelligente l'iniziativa del ministro Francesco Lollobrigida di raccontare in un posto straordinario come l'Isola di Ortigia la capacità che i nostri agricoltori hanno da secoli, da millenni, di produrre qualcosa che è un pezzo fondamentale del nostro nome nel mondo. L'nel Made in Italy è un pezzo fondamentale della nostra identità", ha aggiunto.