L’Intelligenza artificiale cambia il mondo ma è più antica di quel che si pensa

(Di sabato 21 settembre 2024) L’effetto che ChatGPT ha avuto nel settore tecnologico non era stato previsto da nessuno, nemmeno tra i suoi creatori all’interno di OpenAI. Secondo alcune ricostruzioni, infatti, pare che Sam Altman, co-fondatore dell’azienda, avesse fretta di dimostrare a eventuali investitori le capacità dei loro software, e quindi ordinò di realizzare un chatbot. In fretta, da mettere online al più presto. Poche settimane dopo, uscì ChatGPT (se ci avessero puntato di più gli avrebbero dato un nome migliore?) e ilnon fu più lo stesso. L’enorme interesse per le intelligenze artificiali generative (e più correttamente per gli LLM, i modelli linguistici di grandi dimensioni come GPT-4) ha avuto conseguenze diverse e pesanti, tra cuila di far coincidere – agli occhi di parte del pubblico – la parola “chatbot” con “AI”.