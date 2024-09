L’allenatore presenta la sfida di oggi al ’Città del Tricolore’ Viali indica ai suoi la strada per il successo | Se siamo coraggiosi tutto diventa più facile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Mister, si riparte dopo due sconfitte, l’ultima con il Sudtirol che magari ha fatto più male, quali sono gli insegnamenti che ne derivano? "Resto dell’idea che la squadra abbia fatto la partita, ma purtroppo abbiamo sbagliato tanto in fase di palleggio e questo ci ha fatto trovare troppo aperti sulle ripartenze degli avversari che hanno sfruttato gli episodi. Però l’ho detto anche ai ragazzi: se gli episodi ti girano tutti contro significa che hai sbagliato qualcosa nell’atteggiamento. Non abbiamo giocato con la stessa presenza di spirito di altre volte". Che reazione si aspetta? "Non credo ci sia da cambiare chissà quale cosa, ma voglio vedere più intensità perché quando abbiamo il coraggio di provare a comandare il gioco e alziamo il ritmo, ci vienemeglio. Domenica anch’io ho imparato cose nuove sul gruppo, sui singoli e sulla squadra e le impari solo vivendole.