Juventus-Napoli 0-0 Motta | La strada è quella giusta Vlahovic? Buon primo tempo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Torino, 21 settembre 2024 - Per entrambe l'esame era di quelli importanti per cominciare a tastare il proprio polso e quello altri. Nella cornice dell'Allianz Stadium alla finesi dividono la posta in palio con uno 0-0 tutt'altro che spettacolare (per usare un eufemismo) che chiaramente accontenta di più gli ospiti: per la formazione di Thiagosi tratta del terzo risultato con gli occhiali di fila. Le dichiarazioni diProprio quest'ultimo è ila presentarsi davanti ai microfoni di Dazn e la prima domanda è scottante: si parla dell'esclusione all'intervallo di Dusan. "Sta bene, non ha problemi e ha fatto un, aiutando la squadra ad attaccare la poca profondità che c'era. Iloggi pressava molto e ci ha limitato.