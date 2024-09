Juve Thiago Motta | Buona gara ma il pari non ci lascia contenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo fatto meglio rispetto alla sfida contro la Roma, ma non è stato sufficiente per vincere: il pareggio non ci, la prestazione però è stata“: il tecnico dellantus,, commenta così lo 0-0 maturato allo Stadium nel big-match contro il Napoli. E’ la terzadi fila dei bianconeri che si chiude con lo stesso risultato: “Non era facile con i partenopei che si chiudevano dietro e che hanno ottimi difensori – l’analisi dell’italo-brasiliano – e noi non abbiamo sfruttato abbastanza i tiri da fuori: in partite del genere, dovevamo scegliere di più e meglio questa soluzione“.