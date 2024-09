Jasmine Paolini ha un fidanzato?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) Nata il 4 gennaio 1996,ha 28 anni e le sue origini sono alquanto varie. Cresciuta a Bagni di Lucca da padre italiano, originario proprio di Lucca. Sua madre è invece polacca e a sua volta è cresciuta nel Paese d’origine del padre ma non della madre, ghanese. Il suo talento e la sua determinazione le hanno permesso di scalare il ranking del tennis mondiale arrivando attualmente in top 5 del Wta. Durante le Olimpiadi di Parigi 2024,ha conquistato in coppia con Sara Errani uno storico oro in coppia, il primo nella storia del tennis italiano. Dello stato sentimentale dinon si sa assolutamente nulla anche perché la campionessa fa di tutto per proteggere il proprio privato evitando di rilasciare interviste e di pubblicare foto che possano fornire indizi sulla presenza o meno di unnella sua vita.