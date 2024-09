Frode fiscale sull’eredità Agnelli Disposti sequestri per 748 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024)e truffa ai danni dello Stato. Per i fratelli Elkann, euro più euro meno, il conto ammonta a 74,8. Perchè la residenza svizzera di Marella Caracciolo forse era davvero era fittizia come ipotizza la procura di Torino. Almeno dal 2010 la vedova di Giannisarebbe vissuta in Italia mentre "un family office svizzero provvedeva a tutte le incombenze, dal ritiro della corrispondenza ai vari pagamenti". Con ovvie ricadute a livello. A mercati chiusi scoppia la bomba: scattano ipreventivi per la famiglia Elkann, al centro dell’imbarazzante inchiesta sulla successione ereditaria dopo la morte della nonna nel febbraio 2019 e sulle successive controversie tra la figlia dell’Avvocato, Margherita, e i suoi tre figli John, Lapo e Ginevra.