Danni da maltempo | la mappa dei disagi

(Di sabato 21 settembre 2024) La fascia costiera del Piceno torna alla normalità dopo icausati dal passaggio della perturbazione che in due giorni ha devastato il territorio. Quasi tutte le strade principali sono state riaperte. A San Benedetto la Picenambiente , con un lavoro costante e organizzato, ha ripristinato la viabilità e pulito le strade interessate dal fango, in particolare in via Montagna dei Fiori. La prossima settimana sarà eseguito il lavaggio finale. Ieri il personale ha prestato supporto alle famiglie che hanno avuto gli scantinati invasi dal fango. Ieri il dirigente dell’autorità idraulica della Regione Marche, Vincenzo Marzialetti insieme al dirigente dell’urbanistica di San Benedetto Giorgio Giantommasi ha eseguito un sopralluogo sul torrente Albula dalla foce al confine con Acquaviva per analizzare le cause che hanno portato all’innalzamento del torrente.