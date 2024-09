Ciclismo Ganna in vista della cronometro mondiale | Il favorito è uno ci proverò

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Filipposcalda i motori indei Mondiali di Zurigo 2024 disu strada. “Sappiamo tutti che ilè uno Cercheremo di non finire troppo distanti – ha detto l’azzurro, bronzo olimpico a Parigi, al termineprova percorso -. Bisogna gestire lo sforzo, per le difficoltà altimetriche e perché è lunga. Io mi sento bene ma è anche vero che vengo da un periodo di alti e bassi. Potevo scegliere di chiudere la stagione oppure rimettermi in gioco. Ci provo, ma neanche io so il mio effettivo valore attuale“. Anche Edoardo Affini, oro nella specialità agli Europei di pochi giorni fa, concorda sulla difficoltàgara, che permette di sviluppare velocità all’inizio e alla fine, ma meno nella fase centrale: ”Molto diversa dall’Europeo. Sicuramente più impegnativa, come è giusto che sia per una gara”.