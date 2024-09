Canoa slalom nel C1 Martino Barzon è sesto nella Finale di Coppa del Mondo a La Seu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Continua a La Seu d’Urgell, in Spagna, ladelladel2024 diterza giornata di gare spazio esclusivamente alle semifinali ed alle finali della canadese. In casa Italia arriva un ottimoposto percanadese maschile il successo va all’iberico Miquel Trave, primo, nonostante 2 penalità, in 93.51, davanti al britannico Ryan Westley, secondo in 94.16, a 0.65 (percorso netto), ed allo slovacco Michal Martikan, terzo in 95.89, a 2.38 (percorso netto). Ottima sesta posizione per(Aeronautica Militare) in 97.92, a 4.41 (2 penalità). Escono invece in semi(10 pass per l’ultimo atto) sia Paolo Ceccon (Carabinieri), 17° in 104.31 (4 penalità), sia Marino Spagnol (CC Sacile), 28° in 157.09 (54 penalità).classifica generale dideltrionfa lo slovacco Matej Benus, oggi quarto, con 257 punti.