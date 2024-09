Baronissi la Sindaca Anna Petta | Riapre la Casa dell’Acqua in Largo dei Ferrovieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina, è stata riaperta alasituata indei. Si tratta di un importante punto di riferimento per la nostra comunità, un servizio che permette a ogni cittadino di accedere quotidianamente a un bene prezioso come l’acqua, in modo economico ed ecosostenibile. La struttura, già conosciuta dai cittadini, è stata completamente rinnovata al suo interno grazie all’intervento del nuovo gestore che, a seguito di un bando pubblico, ha ricevuto l’incarico di prenderne in gestione l’impianto. Grazie al nuovo sistema, sarà possibile prelevare litri d’acqua a un costo simbolico di soli 5 centesimi al litro, sia per l’acqua liscia che per quella frizzante.