Atalanta ancora più forte Senatori e nuovi che gruppo

(Di sabato 21 settembre 2024) Prima la vittoria contro la Fiorentina, poi il pareggio contro l’Arsenal. L’, dopo un agosto tormentato dal mercato e dagli infortuni, a settembre, una volta recuperati i titolari assenti per vari motivi (Lookman, Kolasinac, Hien), ha ritrovato subito la sua continuità ad alto livello con due prestazioni di valore, importanti anche per le rispettive classifiche. Il pareggio all’esordio in Champions contro l’Arsenal rappresenta un buon punto per iniziare nel modo giusto il mini campionato europeo, facendo risultato contro una squadra che probabilmente punterà ai primi otto posti, un ostacolo ben più alto da scalare rispetto ai prossimi avversari come Shakhtar, Young Boys, Celtic o Sturm Graz. "Un buon punto per noi", lo ha definito un soddisfatto Gasperini.