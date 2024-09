Antenna contestata | slitta la demolizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Il maltempo ha provocato danni anche all’agenda amministrativa cittadina, che ha dovuto subire uno stop. Non sono iniziati infatti i lavori didella piattaforma dell’5g in via Molino Mensa, oggetto di ultimo dibattito, infuocato, durante il Consiglio di quartiere di lunedì sera. "E’ appena scaduta la proroga della sospensione dei lavori ma serve un’ordinanza per ladel manufatto che ci promettiamo di fare non appena finita l’emergenza maltempo – spiega l’assessore all’Urbanistica Paolo Strappato -. Purtroppo ci sono urgenze di quella natura in queste ore e l’attività ordinaria del Comune ne ha risentito". I cittadini sono insorti, di nuovo lunedì sera, perché comunque l’non la vogliono e adesso potrebbero vederla costruita poco più in là, vicino al San Carlo dove c’è una piccola area comunale.