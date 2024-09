Adamant già oltre quota 500 abbonamenti E oggi la squadra di Benedetto sfida Reggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) "Sembriamo un gruppo che gioca assieme da più di un mese, c’è già una bella chimica ma i veri test arriveranno dalla prossima settimana". Mathias Drigo, capitano diFerrara Basket, sa bene che il buon precampionato dei biancazzurri conta ma fino ad un certo punto, e le verifiche sullo stato dei lavori arriveranno dall’esordio in campionato di sabato 28 a Gorizia. "Le sensazioni sono sicuramente positive, ora abbiamo questo torneo per consolidarci ancora di più ed essere pronti per la partita di Gorizia. Il gruppo è ben affiatato, tutti sanno quale è l’obiettivo, chiaro che ci conosciamo da un mese e rimangono ancora tante cose da aggiustare. Posso già dire però che si è creata una bella alchimia anche fuori dal campo, forse il tutto è stato avvantaggiato dal fatto che gran parte dello staff è stata confermata, e l’ambiente è ancora più familiare.