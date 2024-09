?? Monza-Bologna il Pronostico | info match quote e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 21 settembre 2024) Domenica 22 settembre, alle 15:00,si affrontano in una gara decisiva per sbloccare le loro stagioni. Entrambe le squadre sono ancora a caccia del primo successo in campionato, e ilsi preannuncia equilibrato. Analisi,e il nostroper questa intrigante sfida di Serie A!vs– 22 settembre 2024, ore 15:00 La stagione 2024-2025 non è iniziata nel migliore dei modi per il, che sta faticando a trovare ritmo. Dopo 4 giornate, la squadra di Mister Alessandro Nesta non ha ancora registrato una vittoria, con un bilancio di 3 pareggi e 1 sconfitta. L’ultimo pareggio per 1-1 contro l’Inter ha mostrato solidità difensiva, ma la squadra continua a mancare di incisività offensiva.