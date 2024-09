?? Schedina pronta di Bundesliga | le scommesse vincenti del 21 settembre

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 21 settembre 2024) Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto Invia La tua Email è al 100% salva da qualsiasi Spam Continuando accetto Termini e Condizioni & Privacy Policy Il campionato tedesco ci regala una giornata intensa con cinque partite da non perdere. Analizziamo insieme i match di Werder Brema-Bayern Monaco, Bochum-Kiel, Heidenheim-Friburgo, Union Berlino-Hoffenheim e Eintracht Francoforte-Borussia M’gladbach. Preparati a seguire il calcio spettacolo e fare le tue! LadiSV Werder Brema vs Bayern Monaco – Ore 15:30 La squadra di Brema affronta un compito titanico contro il Bayern Monaco, campione di Germania in carica. Sebbene il Werder abbia il vantaggio di giocare in casa, il Bayern è una macchina da guerra difficile da fermare.