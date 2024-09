Volley Velasco al ‘Corriere’ | Le donne imparano straordinariamente in fretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Il mio primo ricordo è mia madre che cucina o corregge i compiti degli alunni. Papà? Mamma ci sedette sul letto e ci diede la notizia della sua morte, io rimasi incredulo. La mancanza di mio padre è una delle cose che mi hanno forgiato il carattere. Tante cosa da uomini ho dovuto impararle da solo”. Dai suoi primi ricordi di vita all’oro olimpico conquistato con l’Italfemminile, il ct Juliosi racconta oggi in un’intervista con Aldo Cazzullo sulle pagine del Corriere della Sera. 72 anni, nato in Argentina ma naturalizzato italiano da ormai una vita: “Non è difficile sentirsi sia argentino che italiano: al mondo non esistono due popoli più simili. La differenza – spiega– è che gli italiani hanno la saggezza ma anche il pessimismo dei vecchi. Gli argentini sono sognatori come gli adolescenti. Hanno l’ottimismo dei popoli giovani”.