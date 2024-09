Ucciso dopo la lite al semaforo | confermata in appello la condanna a 14 anni per Belotti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bergamo.inlaa 14di reclusione per Vittorio, il 50 enne accusato di aver provocato la morte di Walter Monguzzi in seguito a una banalestradale. Il magazziniere aveva speronato il motociclista facendolo cadere proprio mentre, sulla carreggiata opposta, sopraggiungeva una BMW che lo aveva centrato in pieno.si era dato alla fuga ed era stato inseguito da una coppia, in sella ad un’altra motocicletta, che aveva assistito alla scena. Il passeggero aveva fotografato la targa e aveva consegnato l’immagine ai carabinieri, che erano così risaliti al magazziniere.