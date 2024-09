Turista trovata morta in un canale si indaga sulla fine di Marisa Bosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Castiglione della Pescaia (Grosseto), 20 settembre 2024 – Sia 360 gradi per capire i motivi della morte di, latorinese di 62 anniriversa senza vita nella Diaccia Botrona, tra la Casa Rossa e l’Isola Clodia, nel Comune di Castiglione della Pescaia. Gli inquirenti, dopo aver ascoltato due volte il marito, ora attendono l’esito dell’autopsia per capire se si sia trattato di un malore, di un gesto estremo o di qualcosa di diverso. Quello che si sa per certo è che la donna veniva spesso in vacanza da queste parti. E che la zona la conosceva molto bene. Proprio il marito, nella serata di mercoledì 18 settembre, aveva dato l’allarme della scomparsa della moglie che alle 10.30 era andata a fare una passeggiata sul lungomare prima di scomparire nel nulla.