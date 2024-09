The Conjuring | Last Rites Ben Hardy e Mia Tomlinson si uniscono al cast

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 20 settembre 2024) The, Bene MiasialCome riportato da Deadline, Bene Miasi sono uniti a Patrick Wilson e Vera Farmiga nel film The, ad oggi indicato come l’ultimo film della serie principale della saga di The. Wilson e Farmiga riprendono i loro ruoli di investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren in questo sequel diretto da Michael Chaves, che si è già occupato della regia di The– Per ordine del diavolo e The Nun II. Cosa sappiamo di TheAd oggi l’universodella New Line conta 2,25 miliardi di dollari al box office mondiale. I film di Thesi basano sui casi reali dei Warrens. Tuttavia, il caso esatto di Theè ancora tenuto strettamente segreto, per cui non si conoscono i dettagli sulla trama.