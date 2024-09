Sophia Loren festeggia 90 anni a Roma | una celebrazione intima nella città che ha segnato l’inizio della sua carriera

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024)90e ha sceltoper celebrare, circondata dai figli Edoardo e Carlo Ponti, dalle nuore, dai nipoti e dalla sorella Maria Scicolone, insieme ad Alessandra ed Elisabetta Mussolini. Laeterna rappresenta per l’attrice il luogo dove tutto ha avuto inizio Un riconoscimento speciale al The Space Cinema Moderno Nel giorno del suo compleanno, lariceverà un prestigioso riconoscimento, durante un evento organizzato dal MinisteroCultura, Cinee Archivio Luce. A consegnarlo saranno il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e la presidente di CineChiara Sbarigia.90con Celebrazioni internazionali Questo evento fa parte di una serie di celebrazioni internazionali, tra cui un omaggio al Lincoln Center di New York e al Museo Academy di Los Angeles, in programma per novembre.