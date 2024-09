Serie A | colpo a Verona Torino primo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 20 settembre 2024) 22.44 Ilvince 3-2 ae, almeno per 48 ore, è in testa alla classifica. Emozioni a raffica al Bentegodi.Granata avanti al 10': da Masina a Zapata a Sanabria per lo 0-1. Pari Hellas al 12' col sinistro dal limite di Kastanos su schema da calcio d'angolo. Gomitata in area di Dawidowicz a Sanabria:rigore ed espulsione. Ma lo stesso paraguaiano calcia sul palo (22'). Nuovo vantaggioal 33': testa di Zapata su cross di Lazaro.Nella ripresa il,in 10 uomini,ci prova,ma Adams firma l'1-3 al 79',di Mosquera il definitivo 2-3 (93')