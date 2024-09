Real Madrid Ancelotti | Giocatori pronti ad abbassarsi lo stipendio per giocare meno partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Carlo, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di campionato contro l’Espanyol: “Possiamomeglio, ma siamo felici di ciò che stiamo facendo. So che i nostri tifosi sono abituati a vedere un calcio rock and roll ma penso che preferiscano vincere piuttosto chebene. Voglio vedere una squadra che continua a migliorare e ovviamente a vincere, come fatto nelle ultime“. L’allenatore italiano ha poi toccato il tema del calendario troppo fitto: “Il calcio deve riflettere. Inon hanno problemi adlose possonoe diminuire il rischio infortuni. Denunciare che si gioca troppo non servirà a cambiare il calendario di questa stagione. Isi stanno stancando: stanno pensando di cambiare il futuro del calcio“.