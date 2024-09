‘Oltreterra’ porta la montagna a Terra Madre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il progetto ‘Oltre- Nuove economie per i territori montani’ giunto alla 11ª edizione, sbarca a-Salone del Gusto 2024’ di Slow Food International in calendario dal 26 al 30 settembre al Parco Dora di Torino. Gli organizzatori hanno creato uno spazio interamente dedicato alle ‘terre alte’ partendo dall’esperienza decennale di Oltre, con un’attenzione particolare al sistema agro-silvo-pastorale e i suoi custodi. Lo spazio dedicato allanon è solo un luogo di esposizione, ma un laboratorio di idee e riflessioni sul suo futuro. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, enti di ricerca, associazioni, università, parchi, produttori e molti altri attori, si sta tracciando una nuova strategia per rire laal centro del vivere e dell’abitare.