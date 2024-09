Nubifragio altre denunce in procura | Documentare lo stato del torrente prima che venga modificato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bergamo. “Non puntiamo il dito contro nessuno, ma vogliamo capire cosa ha reso ‘eccezionale’ un evento che eccezionale non è”. A parlare è l’avvocato Benedetto Maria Bonomo, dopo l’esposto depositato nei giorni scorsi inper indagare su quanto successo il 9 settembre, quando unsi è abbattuto sulla città provocando l’esondazione dei torrenti Morla e Tremana. Obiettivo dell’esposto, sottoscritto da diverse decine di residenti (“un dato di coscienza civile, presto se ne aggiungeranno altri”, anticipa il legale), è appurare se vi siano state “omissioni, incurie, abusi di tipo edilizio”. Insomma, condotte che potrebbero avere favorito il disastro ben più del temporale in sé (circa 80-90 millimetri di pioggia in poche ore).