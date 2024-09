Nave con carico esplosivo partita dalla Russia viaggia verso mar Baltico allarme in Svezia | ecco perché

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 settembre 2024 – L’incubo di un’esplosione dagli effetti devastanti ha messo inle autorità svedesi dopo che lamercantile Ruby,con a bordo 20.000 tonnellate di nitrato d'ammonio e rimasta danneggiata durante le operazioni di, si trova attualmente nelle acque del Mar del. Per avere un’idea dei possibili effetti di una deflagrazione, basti pensare alla tremenda esplosione avvenuta nel 2020 nel porto di Beirut, quando 2.750 tonnellate di nitrato d'ammonio, in pratica circa un sesto dell’attuale, hanno provocato la morte di 218 persone, il ferimento di altre settemila e lasciato senza tetto oltre 300mila persone. Alla luce di ciò la Norvegia ha negato all’equipaggio della Ruby un porto sicuro, come richiesto.