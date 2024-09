MotoGP Marc Marquez | Bagnaia e Martin ne hanno di più fanno tempi impossibili per me

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024)prova a inseguire Francescoe Jorgenel venerdì del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato ao Simoncelli, infatti, il Cabroncito si è fermato in terza posizione provando a rimanere attaccato ai due primi della classe, nonostante una GP23 rispetto alle loro GP24. Francesco “Pecco”ha concluso le pre-qualifiche stampando il nuovo record della pista romagnola in 1:30.286 con 198 millesimi di vantaggio su Jorgee 299 proprio su. Quarta posizione per Enea Bastianini a 321, mentre è quinto Fabio Quartararo a 6 decimi esatti. Sesto Franco Morbidelli a 646 millesimi, settimoo Bezzecchi a 678 millesimi, ottavo Maverick Vinales a 704, nono Pedro Acosta a 705, mentre chiude la top 10 Aleix Espargarò a 881.