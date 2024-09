Meteo nel weekend torna il bel tempo ma tregua breve Le previsioni del 21 e 22 settembre

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo le forti piogge degli ultimi giorni (GLI AGGIORNAMENTI LIVE), neldi sabato 21 e domenica 22ilmigliora. È previsto, secondo gli esperti, belsu gran parte dell’Italia – soleggiato, asciutto e con temperature gradevoli –, anche se in alcune zone non mancheranno molte nuvole irregolari. Rimane, comunque, la massima allerta per fiumi e frane soprattutto in Emilia-Romagna. Il miglioramento del, però, sarà didurata: una perturbazione atlantica, infatti, colpirà il nostro Paese e darà i primi segni già domenica. La prossima settimana, così, sarà caratterizzata da una forte instabilità atmosferica. Ecco ledi sabato 21 e domenica 22